Les Blettes de Scène Atur Boulazac Isle Manoire, 4 novembre 2023, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

Samedi 4 Novembre

La petite tournée théâtrale des Blettes de Scène, association de St Laurent sur Manoire, commune de Boulazac Isle Manoire démarre sa tournée (pas moins de 7 représentations dont une caritative) la première sera à Atur le 4 Novembre.

Joyeuses Condoléances

Une pièce de pascal Martin

Mise en scène par Marie-Pierre Gayou

Entrée : 7 €, Gratuit pour les – 15 ans

Informations au : 06 78 67 80 76.

2023-11-04

Atur Salle des Fêtes

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday, November 4th

Les Blettes de Scène, an association based in St Laurent sur Manoire, a commune of Boulazac Isle Manoire, is starting its theatrical tour (no fewer than 7 performances, including one for charity), the first of which will be in Atur on November 4.

Happy Condolences

A play by Pascal Martin

Directed by Marie-Pierre Gayou

Admission: 7 ?, Free for children under 15

Information : 06 78 67 80 76

Sábado 4 de noviembre

Les Blettes de Scène, asociación con sede en St Laurent sur Manoire, municipio de Boulazac Isle Manoire, inicia su gira teatral (nada menos que 7 representaciones, una de ellas con fines benéficos), la primera de las cuales tendrá lugar en Atur el 4 de noviembre.

Felices condolencias

Una obra de Pascal Martin

Dirigida por Marie-Pierre Gayou

Entrada: 7?, gratis para menores de 15 años

Información: 06 78 67 80 76

Samstag, 4. November

Die kleine Theatertournee der Blettes de Scène, einem Verein aus St Laurent sur Manoire, Gemeinde Boulazac Isle Manoire, startet ihre Tournee (nicht weniger als 7 Aufführungen, darunter eine Wohltätigkeitsveranstaltung), die erste wird am 4. November in Atur stattfinden.

Herzliche Beileidsbekundungen

Ein Stück von Pascal Martin

Regie: Marie-Pierre Gayou

Eintritt: 7 ?, Kostenlos für Kinder unter 15 Jahren

Informationen unter: 06 78 67 80 76

