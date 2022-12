Attrappe-rêves – Exposition photographique Beauvais, 3 janvier 2023, Beauvais .

Attrappe-rêves – Exposition photographique

Rue de la Longue Haie Beauvais Oise

2023-01-03 09:10:00 – 2023-01-28 11:50:00

Beauvais

Oise

0 0 Voisinlieu Pour Tous vous propose de découvrir la nouvelle exposition de Catherine Jourdain.

Après ses deux expositions, « Paris Paradis » et « Tours de Magie », elle vous propose « Attrappe-rêves ».

Le confinement a été une période hors normes sur le quotidien de chacun.

Catherine Jourdain, elle, a décidé d’en créer un témoignage artistique : elle a réalisé une série de 30 photos prises de chez elle.

« On dit parfois que les murs ont des oreilles, en l’occurrence, ils me parlaient…, ils me racontaient des histoires…, en dessins animés. Il s’agira de photos majoritairement en petit format, pour garder un aspect intime, confidentiel, comme une conversation entre mon imaginaire et celui des visiteurs. Les photos seront disposées dans une sorte de mise en scène qui rappellerait l’intérieur d’un appartement, pas de cadre donc, mais des tissus ou du papier peint. »

