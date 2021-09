Penestin Allée du Grand Pré 56760 Penestin Loire-Atlantique, Penestin Attrapes rêves et couronnes de Noël Allée du Grand Pré 56760 Penestin Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

du mardi 16 novembre au samedi 11 décembre à Allée du Grand Pré 56760 Penestin

Les créations exposées seront à vendre. Si une pièce vous intérresse, elle vous sera réservée à son paiement et sera à récupérer la semaine du 13 au 18 Décembre.

2021-11-16T09:00:00 2021-11-16T19:00:00;2021-11-17T09:00:00 2021-11-17T19:00:00;2021-11-18T09:00:00 2021-11-18T19:00:00;2021-11-19T09:00:00 2021-11-19T19:00:00;2021-11-20T09:00:00 2021-11-20T19:00:00;2021-11-21T09:00:00 2021-11-21T19:00:00;2021-11-22T09:00:00 2021-11-22T19:00:00;2021-11-23T09:00:00 2021-11-23T19:00:00;2021-11-24T09:00:00 2021-11-24T19:00:00;2021-11-25T09:00:00 2021-11-25T19:00:00;2021-11-26T09:00:00 2021-11-26T19:00:00;2021-11-27T09:00:00 2021-11-27T19:00:00;2021-11-28T09:00:00 2021-11-28T19:00:00;2021-11-29T09:00:00 2021-11-29T19:00:00;2021-11-30T09:00:00 2021-11-30T19:00:00;2021-12-01T09:00:00 2021-12-01T19:00:00;2021-12-02T09:00:00 2021-12-02T19:00:00;2021-12-03T09:00:00 2021-12-03T19:00:00;2021-12-04T09:00:00 2021-12-04T19:00:00;2021-12-05T09:00:00 2021-12-05T19:00:00;2021-12-06T09:00:00 2021-12-06T19:00:00;2021-12-07T09:00:00 2021-12-07T19:00:00;2021-12-08T09:00:00 2021-12-08T19:00:00;2021-12-09T09:00:00 2021-12-09T19:00:00;2021-12-10T09:00:00 2021-12-10T19:00:00;2021-12-11T09:00:00 2021-12-11T19:00:00

