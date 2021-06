Attrape ta fourche et ramène ta fraise ADEPPA, 2 août 2021-2 août 2021, Vigy.

Attrape ta fourche et ramène ta fraise

du lundi 2 août au vendredi 6 août à ADEPPA

Le site ——- Située sur un site de 13 hectares en bordure de forêt, l’Adeppa organise des séjours vacances dans ses 4 gîtes de 35 à 57 lits. Le projet ——— Notre projet est de permettre à tous les enfants de Moselle de venir en séjour pour y découvrir des animations riches et variées mais également pour apprendre à vivre ensemble dans le respect de chacune et chacun. Les séjours vacances peuvent être déstabilisants pour l’enfant qui dort loin de ses parents ou de ceux qu’il aime. Aussi la formation de petits groupes permettra de faciliter les échanges et de créer un contact privilégié avec l’animateur référent. Les petits effectifs favorisent également l’autonomie par la prise de décisions quant à l’expression de chacun dans l’intérêt individuel et collectif. Les groupes restreints accélèrent aussi les relations amicales entre les enfants. Le travail de la terre et les soins aux animaux sont au coeur de ce séjour. Les enfants découvriront également la biodiversité et apprendront le respect des écosystèmes. En parallèle, une animatrice les initiera à l’approche des chevaux, par le pansage, la balade et la voltige. En début de séjour, chaque enfant choisira un animal dont il prendra soin toute la semaine : nourrissage quotidien, entretien de son lieu de vie… Des animations nature viendront rythmer cette semaine : recherches de traces de présence d’animaux en forêt, entretien et récolte au jardin, observation nocturne de chauves-souris. Pour aborder le tri des déchets, les enfants nourriront chaque jour les habitants du lombri-composteur et comprendront l’intérêt de diminuer le poids de nos poubelles par le recyclage. Des livrets pédagogiques seront distribués à la suite des animations pour leur permettre de réinvestir, avec les animateurs du centre, ce qu’ils ont appris pendant leur journée. En quoi est-ce une colo apprenante ? ———————————— Les thèmes abordés tels que les pistes des animaux, l’approche du cheval, la découverte de la vie de l’animal choisi, l’éducation à l’environnement vont servir de point de départ à la lecture : recherches documentaires, utilisation des livrets pédagogiques de la mare et des traces de présence. L’éducation au respect de la nature sera également appliquée dans les habitudes de la vie quotidienne : jeter ses déchets à la poubelle, éteindre la lumière lorsque l’on quitte la pièce, prendre des douches courtes, éviter de gaspiller la nourriture… Une bibliothèque sera mise à disposition des enfants afin qu’ils puissent avoir un temps de lecture le soir dans leur chambre. Les enfants vont apprendre à se connaître eux-mêmes par l’attitude qu’ils vont devoir adopter pour que leur animal les accepte. Des temps d’échanges sont prévus avec les enfants sur le compte-rendu de leur journée, le ressenti de chacun face à la situation du vivre ensemble, les doléances de tous pour la suite du séjour. Par la diversité des publics inscrits sur le séjour, les enfants vont aussi apprendre le respect de la diversité, l’ouverture à l’autre, et découvrir des nationalités et des cultures différentes de la leur. Par le jeu et l’émerveillement, les enfants vont lire et écrire sans que cela ne leur paraisse une contrainte.

Le tarif de la semaine pour les familles est de 450 euros par enfant.

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

ADEPPA 34 Avenue Charlemagne, 57640 Vigy Vigy Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-02T08:00:00 2021-08-02T23:59:00;2021-08-03T00:00:00 2021-08-03T23:59:00;2021-08-04T00:00:00 2021-08-04T23:59:00;2021-08-05T00:00:00 2021-08-05T23:59:00;2021-08-06T00:00:00 2021-08-06T17:00:00