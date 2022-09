« ATTRAPE-MOT SI TU PEUX », CIE PIC à SON Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

« ATTRAPE-MOT SI TU PEUX », CIE PIC à SON Le Mans, 2 octobre 2022, Le Mans. « ATTRAPE-MOT SI TU PEUX », CIE PIC à SON

33 Quater Place de la République Salle Chorus Le Mans Sarthe Salle Chorus 33 Quater Place de la République

2022-10-02 – 2022-10-02

Salle Chorus 33 Quater Place de la République

Le Mans

Sarthe Spectacle musical inspiré de l’ouvrage « Le petit voleur de mots » de Nathalie Minne. Dimanche 2 octobre : 11h-11h40, 14h-14h40, 18h-18h40. Renseignements : 02.43.47.36.52 / 07.86.74.06.23. https://www.facebook.com/events/413828424200821/413828427534154?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dia Salle Chorus 33 Quater Place de la République Le Mans

dernière mise à jour : 2022-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Le Mans Sarthe Salle Chorus 33 Quater Place de la République Ville Le Mans lieuville Salle Chorus 33 Quater Place de la République Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

« ATTRAPE-MOT SI TU PEUX », CIE PIC à SON Le Mans 2022-10-02 was last modified: by « ATTRAPE-MOT SI TU PEUX », CIE PIC à SON Le Mans Le Mans 2 octobre 2022 33 Quater Place de la République Salle Chorus Le Mans Sarthe le mans sarthe

Le Mans Sarthe