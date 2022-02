Attrait pour traits Salle d’exposition du Bois fleuri, 18 janvier 2022, Lormont.

du mardi 18 janvier au samedi 12 mars à Salle d’exposition du Bois fleuri

Ces quatre artistes dessinateurs nous invitent à une méditation active, dans un monde où la consommation d’images est croissante. **Horaires de visites** * Mardis et vendredis de 15h à 19h, * mercredis de 10h à 12h30 et de 15h à 19h, * samedis de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h. * Jeudis visites de groupe et scolaires sur réservation de 9h à 12h et de 14h à 17h. > [La page complète dédiée à l’exposition](https://www.lormont.fr/la-salle-d-exposition/les-expos/attrait-pour-traits-exposition-collective-de-claire-espanel-carole-lataste-julien-sirven-pierre-touron-934.html) [https://www.youtube.com/watch?v=HBVS9c9kZxg](https://www.youtube.com/watch?v=HBVS9c9kZxg)

Entrée gratuite – Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Exposition collective de Claire Espanel, Carole Lataste, Julien Sirven et Pierre Touron du 18 janvier au 12 mars 2022.

Salle d’exposition du Bois fleuri Pôle culturel et sportif du Bois fleuri Rue Lavergne 33310 Lormont Lormont Gironde



