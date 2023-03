ATTRACTIONS POUR ENFANTS Ligny-en-Barrois Catégories d’Évènement: Ligny-en-Barrois

Meuse

ATTRACTIONS POUR ENFANTS, 14 juillet 2023, Ligny-en-Barrois . ATTRACTIONS POUR ENFANTS Ligny-en-Barrois Meuse

2023-07-14 13:30:00 13:30:00 – 2023-07-14 18:00:00 18:00:00 Ligny-en-Barrois

Meuse Attractions pour enfants jusqu’à 12 ans, à l’occasion de la fête du 14 juillet : structures gonflables et jeux divers.

Organisé par le Comité des Fêtes de Ligny-en-Barrois.

Gratuit, ouvert à tous. Ligny-en-Barrois

dernière mise à jour : 2023-03-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Ligny-en-Barrois, Meuse Autres Lieu Ligny-en-Barrois Adresse Ligny-en-Barrois Meuse Ville Ligny-en-Barrois Departement Meuse Lieu Ville Ligny-en-Barrois

Ligny-en-Barrois Ligny-en-Barrois Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ligny-en-barrois /

ATTRACTIONS POUR ENFANTS 2023-07-14 was last modified: by ATTRACTIONS POUR ENFANTS Ligny-en-Barrois 14 juillet 2023 Ligny-en-Barrois Ligny-en-Barrois Meuse Meuse

Ligny-en-Barrois Meuse