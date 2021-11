Paris Théâtre de la Ville - Abbesses île de France, Paris Attraction Théâtre de la Ville – Abbesses Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Date et horaire exacts : Du 17 au 20 novembre 2021

mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 20h à 20h55

payant

Une chorégraphie des sensations pour un espace sensible, révélant l’attraction comme force musicale. Des faisceaux de fils blancs, tels des rayons de lumière ciselant la nuit, relient le sol à l’infini. Leurs croisements construisent une géométrie complexe, à l’instar d’un système de pensée qui impose sa beauté… et ses règles ! Ainsi se crée une voûte où deux femmes et deux hommes vivent une aventure existentielle, souverains mais soudés par leurs gestes, tel un seul organisme. Ni narrative, ni abstraite, la chorégraphie écrit une partition musicale faisant vibrer l’espace entier, pour culminer en transe festive sous une lumière noire qui irradie le blanc des corps et des cordes: cordes qui structurent l’espace mental et vont s’assouplir sous l’effet de la danse, cordes du quatuor musical dont les danseurs sont les interprètes et les maîtres, et finalement leurs propres cordes vocales qui déclenchent les pistes musicales en dansant. Une virée nocturne lunaire et envoûtante. Spectacles -> Danse Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses Paris 75018

12 : Abbesses (106m) 2, 12 : Pigalle (259m)

Contact : Théâtre de la Ville https://www.theatredelaville-paris.com/fr https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://twitter.com/TheaVilleParis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor0142742277 Spectacles -> Danse En famille;Enfants

Date complète :

2021-11-17T20:00:00+01:00_2021-11-17T20:55:00+01:00;2021-11-18T20:00:00+01:00_2021-11-18T20:55:00+01:00;2021-11-19T20:00:00+01:00_2021-11-19T20:55:00+01:00;2021-11-20T20:00:00+01:00_2021-11-20T20:55:00+01:00

