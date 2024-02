Attraction immersive Terre de Géants Chapelle Numérique Saint-Alexis Le Puy-en-Velay, samedi 17 février 2024.

« Terre de Géants » est une attraction numérique et fascinante pour découvrir les secrets et les légendes de la Haute-Loire ! A bord d’un aéronef, en compagnie d’Alice et Alec, venez vivre une expérience unique grâce à de nombreux effets spéciaux !

11 11 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17

fin : 2024-03-03

Chapelle Numérique Saint-Alexis 1 rue Grasmanent

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact@chapelle-numerique.fr

