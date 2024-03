« ATTRACTION FORAINE », Compagnie de Gens Pluriels Théâtre Scarron Le Mans, vendredi 8 mars 2024.

Entre concert et théâtre d’images, un voyage poétique au cœur d’une fête foraine… Musiques pop, rock, électro, chanson réaliste pour songe (forain) d’une nuit d’été… Tourne tourne, tout le monde est là les vieux amants qui ne s’aiment plus, les petits enfants roses et joufflus, Johnny-sans-peur au King boxer, Mama Rosa la femme à barbe à papa… Machines à sous et grandes roues, derviches tourneurs et rêves d’apesanteur, tigre du Bengale et aurores boréales, museaux en l’air on accélère… Ce soir la lune est pleine, tournons, tournons, la vie est une grande fête foraine ! Concert (pop) et théâtre d’images Pour un public adulte, dès 10 ans (durée 1h10). Par la Compagnie de Gens Pluriels. Gratuit. Entrée libre Réservations au 06 72 94 92 53. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:00:00

fin : 2024-03-08

Théâtre Scarron 8 Place des Jacobins

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

