Attraction de la Compagnie Bleu Vendange Théâtre de l’Opprimé Paris, mercredi 24 janvier 2024.

Du mercredi 24 janvier 2024 au dimanche 28 janvier 2024 :

dimanche

de 17h00 à 18h20

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 21h50

.Public adolescents adultes. A partir de 10 ans. payant

A partir de 12€

Michael est de retour à Pripiat après 20 ans d’exil. Dans l’univers hostile et fascinant de la zone de Tchernobyl, il mène l’enquête sur son passé pour enfin réenchanter sa vie.

Avril 2011 : une décharge de métal, quelque part en

Ukraine. Michaël participe au trafic d’objets contaminés de Tchernobyl. C’est

là qu’il est né, et après 20 ans d’exil, il est de retour sur les lieux de la

catastrophe. A travers le regard de l’enfant qu’il était, ses souvenirs vont

surgir, des plus joyeux aux plus enfouis. Dans l’univers luxuriant et hostile

de la zone, Michael mène l’enquête pour enfin réenchanter sa vie.

Attraction, comme la fête foraine dont les enfants de

Pripiat ont tant rêvé, et comme la fascination qu’opère aujourd’hui la «Zone»

sur les touristes.

Au-delà du récit de la catastrophe, Attraction est

une plongée au coeur de l’intime, celui d’une famille exilée. Empruntant le

point de vue des enfants, la pièce est teintée de magie.

À partir de 10 ans

texte de Florence Valéro • mise en scène par Flora Bourne-Chastel • compositeur Grégory Joubert • avec Raphaël Fournier, Héloïse Lacroix, Pierre Ophèle-Bonicel et Mélanie Peyre • création lumière Rémi Pin • création sonore Grégory Joubert • avec le soutien de Compagnie Bleu Vendange, Théâtre Jacques Brel et ville de Champs-sur-Marne, La Grange d’Adrien, Le Carreau du temple, Anis Gras Le Lieu de l’Autre, Théâtre des Roches, La Guillotine / bar Les Pianos à Montreuil

Théâtre de l’Opprimé 78 rue du charolais 75012 Paris

Contact : https://www.facebook.com/theatredelopprimeparis https://www.facebook.com/theatredelopprimeparis https://www.theatredelopprime.com/d-tails-et-inscription/attraction

Compagnie Bleu Vendange