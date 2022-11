Attitudes habillées, les soli Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne

Attitudes habillées, les soli Aix-en-Provence, 18 décembre 2022, Aix-en-Provence. Attitudes habillées, les soli

28 Place Des Martyrs de la Résistance Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché Palais de l’Archevêché Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché 28 Place Des Martyrs de la Résistance

2022-12-18 – 2022-12-18

Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché 28 Place Des Martyrs de la Résistance

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne La chorégraphe, Balkis Moutashar, a choisi de s’intéresser à certains éléments de l’histoire du vêtement qui semblent découper le corps en morceaux et en isoler une partie. Attitudes habillées convoque ainsi différents corsets, des fraises et des chopines du XVI° siècle, des tournures et des manches gigots du XIX°, des coiffes normandes… autant d’objets réalisés spécialement pour ce travail par plusieurs étudiantes en Diplôme des Métiers d’Art, selon des patrons et des techniques d’époques, pour les quatre interprètes de la pièce (trois femmes et un homme). Spectacle de danse par la compagnie Balkis Moutashar de Marseille au musée des Tapisseries +33 4 88 71 74 15 Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché 28 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhne Autres Lieu Aix-en-Provence Palais de l'Archevêché Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne Musée des Tapisseries, Palais de l'Archevêché 28 Place Des Martyrs de la Résistance Ville Aix-en-Provence lieuville Musée des Tapisseries, Palais de l'Archevêché 28 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhne

Aix-en-Provence Palais de l'Archevêché Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

Attitudes habillées, les soli Aix-en-Provence 2022-12-18 was last modified: by Attitudes habillées, les soli Aix-en-Provence Aix-en-Provence Palais de l'Archevêché 18 décembre 2022 28 Place Des Martyrs de la Résistance Musée des Tapisseries aix en provence Bouches-du-Rhne Palais de l'Archevêché Palais de l'Archevêché Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne