Attitudes espace de dialogue et de fête dédié aux cultures Queer Rocher de Palmer Cenon, samedi 3 février 2024.

Attitudes espace de dialogue et de fête dédié aux cultures Queer Pour son deuxième anniversaire, la Sueur présente Attitudes un manifeste soucieux de questionner les genres et les identités sous la forme d’un événement festif et artistique, dans… Samedi 3 février, 14h00 Rocher de Palmer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T14:00:00+01:00 – 2024-02-03T16:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T14:00:00+01:00 – 2024-02-03T16:00:00+01:00

Pour son deuxième anniversaire, la Sueur présente Attitudes un manifeste soucieux de questionner les genres et les identités sous la forme d’un événement festif et artistique, dans une atmosphère d’inclusion joyeuse et fédératrice. L’expression artistique, la fête et la danse pensées comme des moyens de rassemblement et d’émancipation. C’est le pari d’Attitudes, rendez-vous élaboré comme une tribune ouverte qui donne la parole aux personnes concernées. La programmation mélange les formats et les esthétiques avec l’envie de bouleverser les idées préconçues et de susciter les fondements de nouveaux récits pour la société future. Concu en collaboration avec des structures, des associations et des collectifs locaux, l’événement fédère les initiatives queer de la région Nouvelle-Aquitaine et célèbre toutes les diversités.

EN SAVOIR PLUS

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 00 https://lerocherdepalmer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lerocherdepalmer.fr/artistes/attitudes/ »}] Le Rocher de Palmer c’est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

rocher de palmer cenon