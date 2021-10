Montigny-le-Bretonneux Webinaire SQY Cub Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Attirez les talents en 3 mn ! Webinaire SQY Cub Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Webinaire SQY Cub, le jeudi 7 octobre à 13:30

95% des candidats cherchent de l’information sur une entreprise avant de candidater. 67% déclarent ne pas trouver suffisamment de contenu ! (sources Manpower & Stepstone) Soignez votre « pitch entreprise » pour attirer les bons candidats, en optimisant la visibilité de votre marque employeur !

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Proposé par l'APEC et SQY

2021-10-07T13:30:00 2021-10-07T14:30:00

