À quoi servent les sphères colorées de la Pharmacie Rapin ? Les bonbons de l’Épicerie Modèle vous donnent l’eau à la bouche ? Remontons le temps pour découvrir par quels moyens astucieux les commerçants d’autrefois attiraient de nouveaux clients et comment ils se servaient de leurs vitrines comme de véritables enseignes. **À noter :** Durée 20 min, rue des commerces À quoi servent les sphères colorées de la Pharmacie Rapin ? Les bonbons de l’Épicerie Modèle vous donnent l’eau à la bouche ? Musée de la Vie bourguignonne 17 rue Sainte-Anne 21000 Dijon Dijon Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:20:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:20:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:20:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:20:00

