Urgence Disk Records, le lundi 29 novembre à 18:28

Attila Vural, un concert de jazz, de blues et de rock sous le signe de la guitare. «Pas sans ma guitare»: le slogan d’un musicien hors normes pour qui un constructeur a créé une guitare à 15 cordes et qui a déjà 12 albums solo à son actif! La guitare, c’est le pinceau de l’artiste Attila Vural, constamment en recherche pour créer une musique et trouver de nouvelles voies pour son répertoire. «Celui qui parvient à enregistrer avec une telle qualité décontractée et une telle légèreté fait preuve d’une maîtrise impressionnante. Pour qui aime le particulier, c’est assurément un des plus beaux albums de guitare. Le jeu percussif d’Attila Vural donne de l’espoir: tous les sons de la guitare ne sont pas encore découverts.» (Tiré de la revue Akustik Gitarre)

Prix Libre pour l’artiste

Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction



2021-11-29T18:28:00 2021-11-29T19:27:00