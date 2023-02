ATTILA + OUR HOLLOW OUR HOME +TRAITORS + GHOST IRIS + STAIN THE CANVAS PETIT BAIN, 26 février 2023, PARIS.

ATTILA + OUR HOLLOW OUR HOME +TRAITORS + GHOST IRIS + STAIN THE CANVAS PETIT BAIN. Un spectacle à la date du 2023-02-26 à 18:30 (2023-02-26 au ). Tarif : 29.7 à 29.7 euros.

VERYSHOW PRODUCTIONS (L-R-20-9379/L-R-20-0663) PRESENTE : OUR HOLLOW OUR HOME + TRAITORS + GHOST IRIS + STAIN THE CANVAS ce concert. Attila est un groupe de metalcore américain d’Atlanta, en Géorgie, formé en 2005 par le frontman Chris Fronzak. Avec leurs huit albums dont « About That Life » sorti en 2013 et arrivant à la 22ème place du Billboard 200, Attila s’impose comme le groupe metalcore par excellence, ayant tourné avec plusieurs groupes tels que Falling In Reverse, Hed(Pe) ou encore Metro Station. Cette fois-ci, le groupe sera accompagné de STAIN THE CANVAS (IT), GHOST IRIS (DK), TRAITORS (US) et OUR HOLLOW OUR HOME (GB) pour leur tournée européenne.

PETIT BAIN PARIS 7 port de la Gare Paris

