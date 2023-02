ATTENTION ZOE ! PAR LA CIE FABULOUSE THEATRE DE L’EMBELLIE, 23 février 2023, MONTAUBAN.

ATTENTION ZOE ! PAR LA CIE FABULOUSE THEATRE DE L’EMBELLIE. Un spectacle à la date du 2023-02-23 (2023-02-23 au ) 10:00. Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

Zoé est à la maison et elle veut s’amuser. Mais attention Zoé ! On ne peut pas jouer avec tout ! Les prises électriques, les casseroles sur le feu ou même les produits ménagers se transforment en personnages magiques pour la prévenir des dangers. En compagnie de son chien Bambou, elle va apprendre à jouer en toute sécurité avec les objets du quotidien… Un spectacle déjanté, magique et préventif…

THEATRE DE L’EMBELLIE MONTAUBAN 840 AVENUE DE BORDEAUX Tarn-et-Garonne

