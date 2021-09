Andrézieux-Bouthéon Château de Bouthéon Andrézieux-Bouthéon, Loire « Attention, un pont peut en cacher un autre ! » – Exposition-échanges Château de Bouthéon Andrézieux-Bouthéon Catégories d’évènement: Andrézieux-Bouthéon

Loire

« Attention, un pont peut en cacher un autre ! » – Exposition-échanges Château de Bouthéon, 18 septembre 2021, Andrézieux-Bouthéon. « Attention, un pont peut en cacher un autre ! » – Exposition-échanges

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Bouthéon

« Attention, un pont peut en cacher un autre ! » – Exposition-échanges autour de quelques découvertes récentes liées à la première ligne de chemin de fer du continent, par l’association des Amis du Vieux Bouthéon.

En extérieur, devant le château de Bouthéon

« Attention, un pont peut en cacher un autre ! » – Exposition-échanges autour de quelques découvertes récentes liées à la première ligne de chemin de fer du continent, par les AVB Château de Bouthéon 4, rue Mathieu de Bourbon, 42160 Andrézieux-Bouthéon, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Andrézieux-Bouthéon Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Andrézieux-Bouthéon, Loire Autres Lieu Château de Bouthéon Adresse 4, rue Mathieu de Bourbon, 42160 Andrézieux-Bouthéon, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Andrézieux-Bouthéon lieuville Château de Bouthéon Andrézieux-Bouthéon