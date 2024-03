ATTENTION, PRETS, RAMEZ! L’AVIRON DANS TOUS SES ETATS Musée Départemental du Sel / Porte de France Marsal, samedi 1 juin 2024.

Début : 2024-06-01T09:30:00+02:00 – 2024-06-01T12:30:00+02:00

Fin : 2024-09-29T13:30:00+02:00 – 2024-09-29T18:00:00+02:00

Une exposition autour de l’aviron sera proposée au Musée du Sel à Marsal en lien avec la Fédération départementale d’Aviron de la Moselle afin de mettre en lumière l’histoire de ce sport olympique depuis la création des Jeux olympiques modernes en 1896 au travers de l’histoire, du sport et des arts.

Musée Départemental du Sel / Porte de France Porte de France, 57630 Marsal Marsal 57630 Moselle Grand Est http://www.mosellepassion.fr Ce riche centre de production de sel a connu une histoire mouvementée, dont les traces subsistent dans le sous-sol et l'architecture de la cité. La Porte de France, siège du Musée Départemental du Sel, en est l'illustration la plus emblématique, car elle évoque le nom du prestigieux Maréchal de Vauban.

Le Musée raconte l’histoire de « l’or blanc » à travers les techniques de production de la Préhistoire à nos jours. Installé dans un vestige des fortifications de Vauban, il évoque également l’histoire de Marsal, ancienne place forte, dont l’importance stratégique évolue au cours du temps.

La commune est située dans le Saulnois au sud du département de la Moselle, à 8 kilomètres au sud-est de Château-Salins et à 4 kilomètres à l’est de Moyenvic. Elle fait partie du parc naturel régional de Lorraine.

Le site de Marsal était à l’origine un marais entouré par deux bras de la Seille. Ce village, situé sur l’ancienne voie romaine de Metz à Strasbourg, a été marqué par l’exploitation du sel, très abondant dans le sous-sol. Marsal est ainsi construite sur un radier artificiel, le briquetage de la Seille, issu d’une technique d’extraction du sel aux époques celtique et gauloise avant l’occupation romaine. À partir du XIIe siècle, l’évêché de Metz et le duché de Lorraine se disputent le contrôle des salines de la région.