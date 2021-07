Attention, n’oubliez personne ! Château d’eau, 17 septembre 2021, Toulouse.

Attention, n’oubliez personne !

du vendredi 17 septembre au dimanche 17 octobre à Château d’eau

### Exposition [**Dans le cadre du Printemps de Septembre **](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/33217/Le%20Printemps%20de%20septembre%202021) Pour le Printemps de septembre, l’artiste imagine un projet participatif pour la rive gauche de Toulouse. _Attention, n’oubliez personne !_ offre aux participant.e.s l’occasion d’être exposé.e.s pendant le festival. Un projet en trois temps, un temps de collecte de photos prises aux smartphones, un temps pour la réinterprétation de ces photos en peinture par des élèves, étudiants, amateurs, artistes, et un temps de restitution à travers deux expositions, au Château d’Eau et Centre culturel Henri-Desbals où seront présentées toutes les peintures réalisées. Un jury paritaire composé d’acteurs impliqués dans le projet sélectionnera soixante peintures qui seront affichées sur les quais de la ligne A du métro des stations Saint-Cyprien à Basso Cambo, [sur le Pont-Neuf](https://www.printempsdeseptembre.com/fr/le-festival/serge-boulaz/1162) et chez les commerçants de la Rive Gauche. _Projet réalisé en partenariat avec la direction de l’animation socioculturelle de la ville de Toulouse et Tisséo, avec le soutien du Département de la Haute-Garonne, de la Drac Occitanie, de la Fondation d’entreprise Banque Populaire Occitane et de la Ville de Genève._ **** **Plus d’infos ** [Site du Printemps de Septembre](https://www.printempsdeseptembre.com/fr/le-festival/serge-boulaz/1114) [Compte Facebook de La Galerie La Château d’Eau ](https://www.facebook.com/galerielechateaudeau/) ![]() ### Infos pratiques Du 17 septembre au 17 octobre 2021

Culture

Château d’eau 1 Place Laganne, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T00:00:00 2021-09-17T23:59:00;2021-09-18T00:00:00 2021-09-18T23:59:00;2021-09-19T00:00:00 2021-09-19T23:59:00;2021-09-20T00:00:00 2021-09-20T23:59:00;2021-09-21T00:00:00 2021-09-21T23:59:00;2021-09-22T00:00:00 2021-09-22T23:59:00;2021-09-23T00:00:00 2021-09-23T23:59:00;2021-09-24T00:00:00 2021-09-24T23:59:00;2021-09-25T00:00:00 2021-09-25T23:59:00;2021-09-26T00:00:00 2021-09-26T23:59:00;2021-09-27T00:00:00 2021-09-27T23:59:00;2021-09-28T00:00:00 2021-09-28T23:59:00;2021-09-29T00:00:00 2021-09-29T23:59:00;2021-09-30T00:00:00 2021-09-30T23:59:00;2021-10-01T00:00:00 2021-10-01T23:59:00;2021-10-02T00:00:00 2021-10-02T23:59:00;2021-10-03T00:00:00 2021-10-03T23:59:00;2021-10-04T00:00:00 2021-10-04T23:59:00;2021-10-05T00:00:00 2021-10-05T23:59:00;2021-10-06T00:00:00 2021-10-06T23:59:00;2021-10-07T00:00:00 2021-10-07T23:59:00;2021-10-08T00:00:00 2021-10-08T23:59:00;2021-10-09T00:00:00 2021-10-09T23:59:00;2021-10-10T00:00:00 2021-10-10T23:59:00;2021-10-11T00:00:00 2021-10-11T23:59:00;2021-10-12T00:00:00 2021-10-12T23:59:00;2021-10-13T00:00:00 2021-10-13T23:59:00;2021-10-14T00:00:00 2021-10-14T23:59:00;2021-10-15T00:00:00 2021-10-15T23:59:00;2021-10-16T00:00:00 2021-10-16T23:59:00;2021-10-17T00:00:00 2021-10-17T23:59:00