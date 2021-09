Attention, n’oubliez personne ! Centre culturel Henri-Desbals, 11 septembre 2021, Toulouse.

Attention, n’oubliez personne !

du samedi 11 septembre au vendredi 15 octobre à Centre culturel Henri-Desbals

### Dans le cadre du Printemps de septembre et en partenariat avec Tisséo **Serge Boulaz** Serge Boulaz, artiste humaniste un brin décalé, est mû par un profond désir : faire de la vie ordinaire une aventure peuplée de gens extraordinaires. Pour Toulouse, il imagine ce projet participatif qui offre aux habitantes et habitants l’occasion d’être visibles pendant le Printemps de septembre. Les peintures, réalisées à partir de photos issues de smartphones des résidents de la rive gauche, seront présentées au Château d’Eau, au Centre culturel Henri-Desbals et, pour certaines, dans l’espace public. Serge Boulaz s’est formé à Genève à l’Institut d’études sociales, avant d’obtenir un double master en arts visuels et en médiation. Durant des années, il a travaillé comme photographe et chargé de projets pour différentes Organisations Non Gouvernementales. Dès 2005, il mène un chantier d’envergure dans un quartier prioritaire de Genève qui aboutit à la fondation du BAL (Biennale des arts contemporains des Libellules) qu’il dirige depuis 2008. Il est lauréat de nombreux prix, notamment du prix de médiateur en art contemporain de la ville de Genève et le prix de la fondation BNP Paribas. **Avec le soutien du département de la Haute-Garonne, de la DRAC Occitanie, de la Fondation d’entreprise Banque Populaire Occitane et de la ville de Genève**

Culture

Centre culturel Henri-Desbals 128 Rue Henri Desbals, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T00:00:00 2021-09-11T23:59:00;2021-09-12T00:00:00 2021-09-12T23:59:00;2021-09-13T00:00:00 2021-09-13T23:59:00;2021-09-14T00:00:00 2021-09-14T23:59:00;2021-09-15T00:00:00 2021-09-15T23:59:00;2021-09-16T00:00:00 2021-09-16T23:59:00;2021-09-17T00:00:00 2021-09-17T23:59:00;2021-09-18T00:00:00 2021-09-18T23:59:00;2021-09-19T00:00:00 2021-09-19T23:59:00;2021-09-20T00:00:00 2021-09-20T23:59:00;2021-09-21T00:00:00 2021-09-21T23:59:00;2021-09-22T00:00:00 2021-09-22T23:59:00;2021-09-23T00:00:00 2021-09-23T23:59:00;2021-09-24T00:00:00 2021-09-24T23:59:00;2021-09-25T00:00:00 2021-09-25T23:59:00;2021-09-26T00:00:00 2021-09-26T23:59:00;2021-09-27T00:00:00 2021-09-27T23:59:00;2021-09-28T00:00:00 2021-09-28T23:59:00;2021-09-29T00:00:00 2021-09-29T23:59:00;2021-09-30T00:00:00 2021-09-30T23:59:00;2021-10-01T00:00:00 2021-10-01T23:59:00;2021-10-02T00:00:00 2021-10-02T23:59:00;2021-10-03T00:00:00 2021-10-03T23:59:00;2021-10-04T00:00:00 2021-10-04T23:59:00;2021-10-05T00:00:00 2021-10-05T23:59:00;2021-10-06T00:00:00 2021-10-06T23:59:00;2021-10-07T00:00:00 2021-10-07T23:59:00;2021-10-08T00:00:00 2021-10-08T23:59:00;2021-10-09T00:00:00 2021-10-09T23:59:00;2021-10-10T00:00:00 2021-10-10T23:59:00;2021-10-11T00:00:00 2021-10-11T23:59:00;2021-10-12T00:00:00 2021-10-12T23:59:00;2021-10-13T00:00:00 2021-10-13T23:59:00;2021-10-14T00:00:00 2021-10-14T23:59:00;2021-10-15T00:00:00 2021-10-15T23:59:00