Loiret

Espace Béraire, le mercredi 9 février à 16:30

Des bonhommes-cartons sans tête. Juste un corps-boîte, des jambes et des bras Des bonhommes-cartons très différents… Et des rencontres Pour s’imiter, s’affronter, se différencier, se découvrir, se surprendre, s’accepter. À partir de 4 ans – Durée : 50 min **Compagnie la Petite Elfe** – Avec Hélène Vitorge et Valérie Pangallo – Mise en scène : Valérie Pangallo – Collaboration artistique : Frantz Herman – Lumières : Gautier Le Goff – Création et conception des cartons : Ludovic Meunier.

Tarif plein : 5 € / Tarif réduit : 2 €

Théâtre de gros objets pour jeune public sur le thème de la différence. Espace Béraire La Chapelle st Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret

2022-02-09T16:30:00 2022-02-09T17:30:00

La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret