Attention dragons ! – Cyril Guillou TNT – Terrain Neutre Théâtre, 24 novembre 2021, Nantes.

2021-11-24 du 17 novembre au 8 décembre 2021 : mercredis à 15h

Horaire : 15:00 15:50

Gratuit : non 7 €Billetterie : 02 40 12 12 28 du 17 novembre au 8 décembre 2021 : mercredis à 15h

Spectacle Jeune public. L’incroyable conférence éducative et sérieusement drôle du Docteur Peter Drake, diplômé de la prestigieuse Royal Dragon’s Academy, vous prouvera que les dragons existent bel et bien ! Entre Harry Potter et Mel Brooks, ce spécialiste partagera ses recherches dans une ambiance survoltée et interactive. Avec des clins d’œil sur l’Histoire, la politique ou le rôle des parents et quelques leçons d’anglais, ce spectacle invite à grandir, à interpeller sur les croyances, les rêves et les possibles… de et avec Cyril Guillou Durée : 50 min. Public : à partir de 4/5 ans

TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com