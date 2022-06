ATTENTION, CHEFS-D’ŒUVRE – VISITE GUIDÉE

2022-08-03 – 2022-08-03 Le musée de Tessé propose de décrypter une sélection de chefs-d’œuvre d’époques et de techniques différentes, tous issus de ses collections permanentes. La visite permettra d’éclairer certains styles ou courants artistiques, comme les Primitifs italiens, les terres-cuites du Maine ou encore le Caravagisme.

Sur inscription dans la limite des places disponibles.

