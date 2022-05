Attention chantier ! Musée en transformation. Musée d’art Roger-Quilliot [MARQ], 14 mai 2022, Clermont-Ferrand.

Pour ses 30 ans, le MARQ se réinvente et vous invite à explorer les coulisses de sa transformation : un nouveau musée qui mêlera à l’horizon 2028, les collections de l’actuel musée d’art et les collections de textiles extra-européens du musée Bargoin. Dans l’espace laboratoire installé au 1e étage jusqu’à fin 2023, seront partagées avec vous les grandes étapes de cette mutation vers un musée encore plus ouvert et participatif. Venez échanger vos envies, vos attentes et vos idées pour le futur musée en les inscrivant sur le mur d’expression ! En préambule au nouveau MARQ, les équipes des deux musées ont accepté de dévoiler une part de jardin secret en composant ensemble une collection éphémère d’objets personnels qui invite à la curiosité.

