Attention au départ Cinéma d’Erquy, 18 août 2021, Erquy. Attention au départ

du mercredi 18 août au lundi 23 août à Cinéma d’Erquy

Durèe : 1h 33min Réalisateur : Benjamin Euvrard Interprètes : André Dussollier, Jérôme Commandeur, Jonathan Lambert, Nils Othenin-Girard, Charly De Witte **Synopsis** : Le film fait partie de la 2021Rater le train, c’est moche. Alors le voir partir avec vos enfants et ceux de vos amis dont vous avez la charge, c’est une autre histoire… Celle de la folle course-poursuite de Benjamin, papa poule un peu dépassé et Antoine, grand-père fantasque, qui doivent trouver une solution avant qu’on apprenne… qu’ils ont perdu les gosses ! Rattraper le train est leur seule chance de se rattraper… comédie française (Sélection Officielle de l’Alpe d’Huez) Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-18T20:30:00 2021-08-18T22:00:00;2021-08-21T20:30:00 2021-08-21T22:00:00;2021-08-23T20:30:00 2021-08-23T22:00:00

