Attention à la drag : le game-show 100 % drag, 100% impro Hasard Ludique Paris, 15 novembre 2023, Paris.

Le mercredi 15 novembre 2023

de 20h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant

Pour la toute première fois sur scène les drags les plus drôlissimes de Paris* se retrouvent pour une soirée exceptionnelle : un game show improvisé, plein d’humour et de paillettes.

Animé en direct live et quasi sans playback par les inénarrables Jessica Triss et la Déliche du collectif des Paillettes, nos candidat⋅es vont tout faire pour remporter le Talon d’Or en relevant des défis déjantés et des jeux absurdes.

Qui de Blanche Poubelle, Clémence Trü, Jjia de la Bobeish ou Père Eustache saura le mieux faire face aux challenges de cette soirée inédite ?

Rendez-vous le mercredi 15 novembre à 20h au Hasard Ludique et préparez-vous à vivre un moment délirant. Cette soirée va marquer les annales : On ne sait pas si iels se parleront encore après ça.

*D’après un panel exclusif de 6 drags

Avec :

Jessica Triss

La Déliche

Blanche Poubelle

Clémence Trü

Jjia de la Bobeish

Père Eustache

Hasard Ludique 128 Av. de Saint-Ouen 75018 Paris

Contact : https://www.lehasardludique.paris/soiree/2023-10-17/attention-a-la-drag

Le Hasard Ludique Attention à la drag : le game-show 100 % drag, 100% impro