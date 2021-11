Paris Notre-Dame des Blancs-Manteaux Paris « Attendre le Messie ou attendre son retour : que reste-t-il à accomplir ? » Notre-Dame des Blancs-Manteaux Paris Catégorie d’évènement: Paris

Jeudi 9 Décembre de 20h à 22h, Salle Paul Cordonnier (presbytère, 1er étage) Le christianisme est né à l’intérieur du judaïsme. Impossible de le comprendre en vérité sans lien avec celui-ci. En dialoguant avec les Juifs, c’est notre identité chrétienne que nous retrouvons comme jaillissant de source. Libre participation aux frais. rencontre avec le Rabbin Philippe Haddad Notre-Dame des Blancs-Manteaux 12 rue des Blancs-Manteaux, 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-09T20:00:00 2021-12-09T22:00:00

