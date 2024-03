Attelages des Grandes Marées Gouville-sur-Mer, dimanche 29 septembre 2024.

Attelages des Grandes Marées Gouville-sur-Mer Manche

Visite des parcs à huîtres et moulières en voitures hippomobiles. Découverte d’un patrimoine naturel exceptionnel, et du savoir-faire des hommes. Dégustation d’huîtres accompagnées d’un verre de vin blanc.

Visite des parcs à huîtres et moulières en voitures hippomobiles. Découverte d’un patrimoine naturel exceptionnel, et du savoir-faire des hommes. Dégustation d’huîtres accompagnées d’un verre de vin blanc. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-29 11:30:00

fin : 2024-09-29

Place René K’Dual

Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie agmg50@orange.fr

L’événement Attelages des Grandes Marées Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2024-03-25 par Coutances Tourisme