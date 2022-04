Attelages des Grandes Marées Gouville-sur-Mer Gouville-sur-Mer Catégories d’évènement: Gouville-sur-Mer

Manche

Attelages des Grandes Marées Gouville-sur-Mer, 4 mai 2022, Gouville-sur-Mer. Attelages des Grandes Marées Gouville-sur-Mer

2022-05-04 15:30:00 – 2022-05-04

Gouville-sur-Mer Manche Gouville-sur-Mer Visite des parcs à huîtres et moulières en voitures hippomobiles. Découverte d’un patrimoine naturel exceptionnel, et du savoir-faire des hommes. Dégustation d’huîtres accompagnées d’un verre de vin blanc. Visite des parcs à huîtres et moulières en voitures hippomobiles. Découverte d’un patrimoine naturel exceptionnel, et du savoir-faire des hommes. Dégustation d’huîtres accompagnées d’un verre de vin blanc. agmg50@orange.fr +33 6 75 40 20 55 Visite des parcs à huîtres et moulières en voitures hippomobiles. Découverte d’un patrimoine naturel exceptionnel, et du savoir-faire des hommes. Dégustation d’huîtres accompagnées d’un verre de vin blanc. Gouville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Gouville-sur-Mer, Manche Autres Lieu Gouville-sur-Mer Adresse Ville Gouville-sur-Mer lieuville Gouville-sur-Mer Departement Manche

Gouville-sur-Mer Gouville-sur-Mer Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gouville-sur-mer/

Attelages des Grandes Marées Gouville-sur-Mer 2022-05-04 was last modified: by Attelages des Grandes Marées Gouville-sur-Mer Gouville-sur-Mer 4 mai 2022 Gouville-sur-Mer manche

Gouville-sur-Mer Manche