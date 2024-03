Attacca Quartet au Théâtre de la Ville Théâtre de la Ville Paris, samedi 6 avril 2024.

Le samedi 06 avril 2024

de 16h00 à 17h15

.Public jeunes et adultes. payant

De 8 à 22 euros.

Ce « quatuor à cordes des temps modernes » reprend un passionnant programme de musique contemporaine américaine.

Conjuguant son esprit d’aventure à un répertoire ancré dans le classicisme, l’Attacca Quartet a été qualifié de « quatuor à cordes des temps modernes ». Venu des États-Unis, l’ensemble offrira un passionnant programme de musique contemporaine américaine, accessible à tous. Le minimaliste Philip Glass fera figure de grand ancêtre avec son sublime Quartetsatz, tandis que la nouvelle génération sera représentée par Jessie Montgomery, Caroline Shaw et Paul Wiancko. Modernes et séduisantes, leurs partitions illustreront à merveille le mot célèbre d’Oscar Wilde: « La jeunesse de l’Amérique est sa plus ancienne tradition. »

Amy Schroeder, Domenic Salerni Violons

Nathan Schram Alto

Andrew Yee Violoncelle

Théâtre de la Ville 2 place du chatelet 75004

Contact : https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2023-2024/musiques/attacca-quartet-1

David Goddard