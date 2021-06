ATTACAFA À ST SO GARE SAINT SAUVEUR, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Lille.

ATTACAFA À ST SO

du vendredi 2 juillet au dimanche 4 juillet à GARE SAINT SAUVEUR

**Attacafa installe sa scène universelle nomade à la Gare Saint Sauveur le temps d’un week-end. L’occasion de vibrer, rêver, ressentir, à l’écoute de voix et rythmes du Monde, et enfin se retrouver.** **VEN 02 JUILLET** —————— ### 20h30 : Groupe acoustique Programmation en cours ### 21h30 : LADANIVA Ce duo franco-arménien formé par Jacqueline Baghdasaryan, chanteuse et Louis Thomas, multi-instrumentiste, a conquis le public malgré la pandémie et voici enfin une occasion de les voir sur scène, pour un concert rafraichissant qui oscille entre la tradition folk arménienne et balkanique, et des inspirations plus lointaines qui évoquent les rythmes insulaires des Caraïbes ou ceux du maloya réunionnais. **SAM 03 JUILLET** —————— ### Dès 15h : Ateliers // Contes, décorations de cerfs-volants et gum boots Des contes drôles, mystérieux, à savourer que l’on soit grand ou petit… Un atelier pour fabriquer et décorer son cerf-volant (et le faire décoller en musique !). Un atelier pour les plus jeunes et un atelier pour tous les autres, pour s’initier à la pratique des Gum Boots d’Afrique du Sud : danse, chant, percussion… venez tester votre coordination ! ### Après-midi : IKYIAGO LEGACY Ikiyago Legacy, fascinant mélange de percussions, danses, acrobaties et chants, la pratique des Tambourinaires du Burundi d’Ikiyago Legacy fascine par sa spontanéité proche de la transe, l’éblouissement rythmique, l’exubérance naturelle, la joie et la volonté de vivre de tout un peuple. ### 18h45 : DJUSU Djusu, en langue malinké, veut dire “le cœur”. Ce cœur bat en Afrique de l’Ouest à Abidjan, capitale cosmopolite foisonnante. Avec une prédilection pour les formats psychés et hypnotiques des années 70/80, Djusu emprunte les énergies du highlife, du mandingue, du m’balax, de la rumba, et autres éthiopiques. ### 20h30 : TI’KANIKI Ti’Kaniki fait vivre le maloya, musique majeure dans l’histoire de la Réunion, genre musical créole parlant à tous les peuples opprimés et aux âmes rebelles. Entre réunionnais natifs et « zorey » (métropolitains), ce collectif de musiciens solidement ancrés dans l’énergie et les rythmes du maloya, jette des passerelles vers de bahanen camerounais, la rumba cubaine ou encore le currulao afro-colombien. **DIM 04 JUILLET** —————— ### Dès 15h : Ateliers // contes, décorations de cerfs-volants Des contes drôle, mystérieux, à savourer que l’on soit grand ou petit… Un atelier pour fabriquer et décorer son cerf-volant (et le faire décoller en musique !). ### 18h : Sima Nos e So Nos Sima Nos e So Nos pratique le batuco (batuque), héritage africain le mieux conservé dans l’île de Santiago au Cap-Vert. Un chant et une danse exprimant la condition des femmes de pêcheurs qui se retrouvent pour chanter et danser en s’accompagnant en rythme sur de petits coussins de chiffons. Des chants qui parlent de la vie quotidienne de ces femmes souvent abandonnées par leurs hommes et qu’elles couvrent de leur mépris et de leurs sarcasmes.

Gratuit (dans la limite des places disponibles)

Dans le cadre du Printemps à la Gare Saint Sauveur avec lille3000 (du 21 mai au 11 juillet 2021)

GARE SAINT SAUVEUR 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T20:30:00 2021-07-02T22:00:00;2021-07-03T15:00:00 2021-07-03T22:00:00;2021-07-04T15:00:00 2021-07-04T19:00:00