Des nuits pour voir le jOur / Compagnie Allégorie Atrium Vergt, 13 avril 2024, Vergt.

Vergt,Dordogne

Des nuits pour voir le jOur est un solo qui révèle un récit intime autour de l’empêchement et de l’acceptation.

Se déroule le parcours d’une femme artiste, celui de Katell Le Brenn, équilibriste contorsionniste. À l’origine de ce projet, il y a ses nombreuses blessures, puis ses tentatives de faire face, de montrer ce qui est caché, de dire ce qui est tu, de partager le long sillon de la reconstruction.

Telle une confidence, ce témoignage personnel expose le corps, ses fêlures, ses évolutions et ses possibles dans la guérison. Une cartographie du sensible ponctuée de fragments de vie d’un for intérieur. Une invitation au renouvellement qui tend le fil de la résilience..

2024-04-13 fin : 2024-04-13 21:00:00. EUR.

Atrium Chemin du chateau

Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Des nuits pour voir le jOur (Nights to see the day) is a solo show that reveals an intimate story about being prevented and accepting.

It unfolds the journey of a woman artist, that of Katell Le Brenn, a contortionist equilibrist. The project was prompted by her many wounds, and then by her attempts to face up to them, to show what is hidden, to say what is unsaid, to share the long process of reconstruction.

Like a confidence, this personal testimony exposes the body, its cracks, its evolutions and its possibilities for healing. A sensitive cartography punctuated by fragments of an inner life. An invitation to renewal that stretches the thread of resilience.

Des nuits pour voir le jOur (Noches para ver el día) es un espectáculo en solitario que revela una historia íntima sobre la imposibilidad de ver y aceptar.

Sigue el viaje de una mujer artista, Katell Le Brenn, equilibrista contorsionista. El proyecto se basa en sus numerosas heridas, seguidas de sus intentos de enfrentarse a ellas, de mostrar lo que se oculta, de decir lo que no se dice, de compartir el largo proceso de reconstrucción.

Como una confesión, este relato personal expone el cuerpo, sus grietas, su evolución y su potencial de curación. Una cartografía sensible salpicada de fragmentos de una vida interior. Una invitación a la renovación que estira el hilo de la resiliencia.

Des nuits pour voir le jOur (Nächte, um den Tag zu sehen) ist ein Solo, das eine intime Erzählung über Verhinderung und Akzeptanz enthüllt.

Es handelt sich um den Lebensweg einer Künstlerin, nämlich den von Katell Le Brenn, einer Seiltänzerin und Schlangenfrau. Am Anfang dieses Projekts stehen ihre zahlreichen Verletzungen, dann ihre Versuche, sich damit auseinanderzusetzen, zu zeigen, was verborgen ist, zu sagen, was verschwiegen wird, und den langen Weg des Wiederaufbaus zu teilen.

Dieses persönliche Zeugnis ist wie eine Vertraulichkeit, die den Körper, seine Risse, seine Entwicklungen und seine Möglichkeiten bei der Heilung offenlegt. Eine Kartografie der Gefühle, die mit Lebensfragmenten aus dem Inneren des Körpers unterlegt ist. Eine Einladung zur Erneuerung, die den Faden der Resilienz spannt.

