Atelier : escape game « the health of us » Atrium, 13 mai 2023, Rouen. Atelier : escape game « the health of us » Samedi 13 mai, 18h00 Atrium Départs à 18h30, 20h et 21h30, réservation conseillée. La nuit européenne des Musées à l’Atrium : The health of us Pour ce rendez-vous nocturne incontournable de l’année, l’Atrium se transforme en machine à voyager dans le temps ! Direction le futur pour lever le voile sur les défis que nous réservent l’avenir en matière de santé. Escape Game – The health of us :

Au travers d’un explore game, incarnez une équipe de recherche dans un monde ravagée par un mystérieux mal. Tentez de découvrir l’origine de celui-ci et de concevoir un remède.

Réservation conseillée.

Atrium 115 boulevard de l'Europe, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie 02 35 89 42 27 https://www.atriumnormandie.fr/ L'Atrium est l'espace régional de découverte des sciences et techniques en Normandie. Accessible à tous les publics. Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h. Arrêt de métro Europe et Saint Sever

