Cohabiter avec la faune sauvage, conférence de Thomas Jean (La Minute Sauvage) Atrium de Chaville Chaville, lundi 15 janvier 2024.

Cohabiter avec la faune sauvage, conférence de Thomas Jean (La Minute Sauvage) Cette conférence est organisée dans le cadre de l’exposition photo sur la faune urbaine « Les autres coloca’terre de nos villes ». Lundi 15 janvier, 19h00 Atrium de Chaville Entrée libre

Début : 2024-01-15T19:00:00+01:00 – 2024-01-15T21:00:00+01:00

La conférence

L’urbanisation, l’agriculture, l’industrialisation sont autant de facteurs qui participent à la destruction d’habitats naturels essentiels au bon développement de la faune sauvage. Depuis des décennies, les villes s’étendent sur le territoire de la faune sauvage avec l’impact que l’on connait sur la biodiversité. Cela pousse de nombreuses espèces à pénétrer dans la ville afin d’y installer leur territoire, mais à quel prix ?

Parfois la cohabitation se passe sans heurt mais dans d’autres cas, la confrontation semble inévitable au vue de la perception que nous avons de la faune sauvage. Nous envisageons souvent les désagréments liés à la présence d’animaux sous le seul angle humain mais qu’en est-il pour la faune sauvage ?

Cette conférence a pour but d’en apprendre plus sur la situation actuelle de la faune sauvage des villes et de se poser les bonnes questions pour l’avenir. Quel est notre rapport au Vivant ? Avons-nous une perception cohérente de la faune sauvage ? La ville est-elle réellement dédiée à l’être humain ? Une cohabitation est-elle possible ?

Elle sera animée par Thomas Jean, photographe et vidéaste animalier spécialisé dans l’observation de la faune sauvage en pleine ville et créateur de La Minute Sauvage, une chaîne YouTube qui documente la richesse naturelle des villes.

L’exposition photo

L’exposition « Les autres coloca’terre de nos villes » se tient à l’Atrium de Chaville du 9 au 25 janvier 2024.

Proposée par l’association Prenons la Pause, elle vous interpellera sur la fragile cohabitation entre l’homme et la nature dans les espaces urbains, saisie au travers des objectifs des photographes. Elle met en lumière des espèces communes que les plus curieux, les plus attentifs, les plus matinaux pourraient observer tout autour de chez eux.

À pied, à bicyclette, lors d’un footing, sur un banc, sur une branche, sur une cheminée ou sur un lampadaire la nature est là : et si nous devions simplement réapprendre à vivre avec les autres colocataires de notre planète terre ? Tous Coloca-terre d’espaces à réinventer et à partager.

Plus d’infos : https://www.seineouest.fr/les-autres-colocaterre-de-nos-villes

Atrium de Chaville 6 parvis Robert Schuman Chaville Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France