Cie Productions du Sillon Catherine Schaub et Léonore Confio Atrium de Chaville 3 Parvis Robert Schuman, 92370 Chaville Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France Le village des sourds Un texte de Léonore Confino mis en scène par Catherine Schaub assistée d’Agnès Harel.

Avec Jérôme Kircher (Gurven) et Ariana Rivoire (Youma)

Interprête LSF : Igor Casas

Scénographie : Emmanuel Clolus

Lumières : Thierry Morin

Création sonore : R. Jericho

Costumes : Julia Allegre

Interprête LSF : Igor Casas Youma, quatorze ans, sourde, vit à Okionuk, village perdu dans le nord du globe où les habitant possèdent un trésor : leur langage. Elle observe les glissements de son paradis polaire, quand un marchand débarque pour vendre des objets inutiles et indispensables. Les villageois n’ont pas d’argent ? Il leur propose de payer en mots. Cent mots pour un grille-pain. La langue disparaît, peu à peu. On élimine les termes non essentiels, puis les autres. La pénurie de vocabulaire attise violences et rivalités. Youma et son interprète Gurven viennent nous alerter : ils sont les seuls à avoir conservé une langue de résistance… celle des signes. Le spectacle sera disponible en tout public et en version LSF Coproduction : Châteauvallon–Liberté, scène nationale, La Maison Nevers, scène conventionnée art en territoire, La Grande Scène du Chesnay-Rocquencourt, Le théâtre de Landivisiau, Le théâtre Berthelot de Montreuil, L’international Visual Theatre. Lauréat du fonds théâtre SACD.

