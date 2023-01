Le Breizh-Truck et ses bout’choux ATRIUM Argenteuil Catégories d’Évènement: Argenteuil

Val-d'Oise

Le Breizh-Truck et ses bout’choux ATRIUM, 25 mars 2023, Argenteuil. Le Breizh-Truck et ses bout’choux Samedi 25 mars, 09h30 ATRIUM Le Breizh-Truck aime les bout’chou ATRIUM Route de Cormeilles 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France Familles et professionnel(le)s de la petite enfance sont les bienvenu(e)s en cette journée festive ! Atelier sculpture de ballon avec le service jeunesse; Parcours sportif; Massage et bercement avec tissu; loisirs créatifs parent/enfant… Pour en savoir plus n’hésitez pas à consulter le site de vos médiathèques. Au programme :

9h30 : conférence chantée avec Agnès Chaumié (plus d’informations ici) sur inscription (durée : 1h30) Conférence pour les adultes pour découvrir ce que le chant apporte dans le développement de l’enfant. Dès 11h : ouverture des portes avec : – Stand médiathèque – Stand ludothèque – Stand Petite Enfance – Stand Maison de quartier – Atelier sculpture de ballon avec le service jeunesse – Parcours sport avec le service des sports inscription sur place : Durée :1h ; dès 3 ans 11h

13h30

14h30

15h30

– Stand Massage et bercement avec tissu avec l’association Cocon & Cie inscription sur place Durée : tous les 30 min ; âge : 0-1 an 11h à 13h30

– Stand loisirs créatifs parent/enfant avec l’associtation Mom’Argenteuil inscription sur place Durée 30 min ; dès 2 ans 11h à 16h 16h30 : concert de comptine du monde : Les Sissoko vous emmènent en voyage pour un petit tour du monde à la découverte de chants, rythmes et surprises sonores… Avec Baben Sissoko : kora, Bendir Naouel Sissoko : chant, calebasse Romain Molist : Piano accordéon, guimbarde Durée : 40 minutes Des galettes et des crêpes pour vous restaurer avec le Breizh-truck à l’entrée du festival. Rdv à l’Atrium : Route de Cormeilles – 95100 Argenteuil Le passe vaccinal n’est plus obligatoire pour pouvoir entrer dans le festival.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T09:30:00+01:00

2023-03-25T17:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Argenteuil, Val-d'Oise Autres Lieu ATRIUM Adresse Route de Cormeilles 95100 Argenteuil Ville Argenteuil lieuville ATRIUM Argenteuil Departement Val-d'Oise

ATRIUM Argenteuil Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argenteuil/

Le Breizh-Truck et ses bout’choux ATRIUM 2023-03-25 was last modified: by Le Breizh-Truck et ses bout’choux ATRIUM ATRIUM 25 mars 2023 Argenteuil ATRIUM Argenteuil

Argenteuil Val-d'Oise