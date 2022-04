Atreliers Art & Sport MPAA/ Broussais MPAA, 2 avril 2022, Paris.

Atreliers Art & Sport MPAA/ Broussais

MPAA, le samedi 2 avril à 10:00

REBONDS ! // Art & Sport \\ ➠ Ready, set… GO Vous avez toujours eu un faible pour la danse avec le ballon de basket comme accessoire ? Cet atelier est fait pour vous ! avec un ballon de basket comme partenaire de jeu, l’équipe explore la danse avec la chorégraphe Christina Towle À partir du 2 avril MPAA/Broussais | Infos et inscriptions : [https://www.mpaa.fr/actualites/art-sport](https://www.mpaa.fr/actualites/art-sport) Ouvert à tou•te•s : adultes et jeunes ! ATELIER DANSE & COMMENTAIRES SPORTIFS // Art & Sport \\ // Je commente comme je respire, je respire comme je danse \\ Amateurs de chant de danse de sport! Avez-vous déjà chanté des commentaires sportifs? Et bien cet atelier est fait pour vous! L’atelier se concentrera sur une partition de commentaires sportifs mêlant chant et danse! et oui! Intriguant non? Vous pouvez venir faire une séance d’essai Toutes les langues sont les bienvenues!! Bruno Salomon – Radio France, journaliste et commentateur sportif, viendra alimenter le projet en partageant sa passion et en inventant un atelier de création de commentaires sportifs.— Marine Colard Du 02 avril au 7 mai MPAA/Broussais [broussais@mpaa.fr](mailto:broussais@mpaa.fr) · 01 79 97 86 00 Infos & Inscriptions [https://www.mpaa.fr/programmation/commente-comme-respire-respire-comme-danse?fbclid=IwAR1jDKARmeQpRzZxJAdfgY4O3LoU0KNoeWNs3nU9I8k-3cRgCxWwMuQJN60](https://www.mpaa.fr/programmation/commente-comme-respire-respire-comme-danse?fbclid=IwAR1jDKARmeQpRzZxJAdfgY4O3LoU0KNoeWNs3nU9I8k-3cRgCxWwMuQJN60)

20€ / 40 €

Venez vous essayez au commentaires sportifs , au chœur, à la danse! Soyez curieux! Ces ateliers sont pour tout le monde et sans niveau ou prérequis

MPAA 100 rue Didot 75014 Paris Paris Paris 14e Arrondissement Paris



