ATP-Formation : Formations professionnelles diplômantes de “Restaurateur de tableaux ” et de “Technicien du Patrimoine” ATP-Formation, 1 avril 2023, Paris.

Formations Professionnelles diplômantes : titre de “Restaurateur de Tableaux et d’Objets d’Art Polychromes “enregistrée au RNCP + titre de “Technicien du Patrimoine” (RNCP en cours).

ATP-Formation 3 avenue Daumesnil Paris Quartier des Quinze-Vingts Paris 75012 Île-de-France [{“link”: “https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34642/”}, {“link”: “https://atelierdutempspasse.fr/video/”}]

À la rencontre des métiers de “Technicien du Patrimoine” et “Restaurateur de tableaux et d’Oeuvres d’Art Polychromes”.

Journées Portes Ouvertes ATP-Formation

Venez découvrir notre centre de formation professionnelle !

Venez rencontrer les apprenants et leurs formateurs qui vous présenteront les travaux en cours et les modes d’apprentissage permettant d’accéder aux savoir-faire exceptionnels des “RESTAURATEURS DU BIENS CULTURELS” et des “TECHNICIENS DU PATRIMOINE“.

A la recherche d’une formation initiale dans un projet de formation post-bac ou en reconversion ? L’équipe administrative et pédagogique sera à votre écoute et répondra à toutes vos questions…

Une première attestation de “Technicien du Patrimoine” obtenu en 2 ans, permettant l’accès au titre RNCP de “Restaurateur de Tableaux et d’Objets d’Art Polychromes” obtenu la 3ème année, vous permettront d’exercer un métier d’art exceptionnel.

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34642/

Une équipe pédagogique ultra professionnelle au service de petits groupes, délivrant un enseignement théorique et pratique, croisement de la sensibilité artistique et la curiosité scientifique, des stages tout au long de la formation et un engagement déontologique sans faille permettent d’accompagner les apprenants avec professionalisme et bienveillance .

ATP-Formation, intégré au sein de l’Atelier du Temps Passé permet aux étudiants de vivre au quotidien l’expérience d’un véritable atelier de restauration-conservation de biens culturels.

L’atelier au service de la formation https://atelierdutempspasse.fr/video/



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:30:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

