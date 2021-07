« Atouts Makes » FOS PTT LES MAKES, 9 août 2021-9 août 2021, Saint-Louis.

« Atouts Makes »

du lundi 9 août au vendredi 13 août à FOS PTT LES MAKES

Dans le contexte de crise sanitaire actuelle et dans la perspective de lutter contre les inégalités, la Caisse Des Ecoles de Saint-Louis par le biais de son service Loisirs Des Jeunes mobilise des ressources afin de mettre en place un séjour pédagogique sur le territoire. Ce projet à pour objet : – D’offrir un accueil éducatif et apprenant – De permettre la découverte des ressources de nos territoires sur les plans : culturel, environnemental, patrimonial, économique et social – D’offrir une solution de vacances à faible coût pour les familles. En effet, l’interruption prolongée de la scolarité, génère des inégalités, ce qui favorise le décrochage scolaire. Nous souhaitons donc à travers cette action intervenir au sens de l’éducation populaire. Ainsi, nous voulons promouvoir, en prenant appui sur l’environnement culturel, patrimonial, et environnemental de la ville des Makes le désir de comprendre et d’apprendre autrement. Nous avons choisi la ville des Makes afin de permettre aux adolescents de découvrir la faune et la flore de leur ville. Mais aussi pour ses lieux culturels, historique avec l’observatoire en autre.

10 € par famille

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

FOS PTT LES MAKES LES MAKES Saint-Louis



2021-08-09T08:00:00 2021-08-09T23:00:00;2021-08-10T08:00:00 2021-08-10T23:00:00;2021-08-11T08:00:00 2021-08-11T23:00:00;2021-08-12T08:00:00 2021-08-12T23:00:00;2021-08-13T08:00:00 2021-08-13T17:00:00