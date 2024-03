Atout France vous ouvre ses portes ! Atout France Paris, mercredi 20 mars 2024.

Dans le cadre de la Semaine des Métiers du Tourisme du 18 au 24 mars, Atout France, l’Agence de développement touristique de la France, invite de nouveau les étudiants à découvrir ses locaux parisiens pour un temps d’échange privilégié avec ses équipes.

Au cours de cette rencontre, partez en immersion dans la vie de l’agence et découvrez les missions de ses collaborateurs qui s’attachent à faire rayonner l’attractivité et la compétitivité la destination France sur les marchés locaux et étrangers, en partenariat avec les professionnels publics et privés du tourisme.

Ce moment de partage convivial représente une belle opportunité pour comprendre le fonctionnement des écosystèmes touristiques et les enjeux du tourisme durable ! De nombreux experts passionnés témoigneront sur les métiers, filières et projets innovants de l’agence, et seront heureux de répondre à toutes vos questions.

La rencontre se clôturera par une photo souvenir au 13ème étage, offrant en prime une vue imprenable sur les toits de Paris et la Tour Eiffel.

Venez nombreux le mercredi 20 mars à 17h30 !

Inscription obligatoire : https://www.tourisme-espaces.com/espaces-ouvre-boites-2202.html

Le récap en image de la première édition : https://bit.ly/4bJiyxG

