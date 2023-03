Séverine Cambon Artisan d’art ouvre les portes de son entreprise AtouStyles Tapissier-Décorateur à Vauvert. AtouStyles – Tapissier décorateur, 1 avril 2023, Vauvert.

Je vous propose de découvrir mon métier de tapissier décorateur, un métier ancestral qui tire ses origines du Moyen-Âge mais qui reste en perpétuelle évolution au gré des modes et des époques. Il consiste principalement à remetre en état tous types de mobilier garni de tissu mais pas que.

Le tapissier redonne du neuf à votre intérieur, il embellit et garnit les meubles et les tissus. Fauteuils d’époque ou canapés centenaires, pièces anciennes ou contemporaines n’ont pas de secret pour lui. Il donne un nouvel éclat à ces objets en les recouvrant de tissu ou de cuir. Son métier consiste principalement à prendre des mesures, couper, tailler, garnir et à agencer.

La couture est aussi son domaine de prédilection. À la main ou à la machine, il confectionne des dessus-de-lit, des rideaux ou des coussins. Pour mener à bien sa mission, il aura à sa disposition tout un éventail d’outils de mesure, d’instruments de coupe et de découpe. L’artisan sera entouré de nombreux collaborateurs, notamment des ébénistes, des architectes, des designers ou encore des peintres.

Pendant ces deux jours, je vous propose de découvrir les coulisses de mon atelier. Vous pourrez voir, à cette occasion, une démonstration, mes travaux en cours ainsi que différentes réalisations. Je propose également aux petits et aux grands de s’initier à la pratique du métier.

Alors n’hésitez pas à venir me rencontrer.

AtouStyles – Tapissier décorateur 57 Bis rue Diderot 30600 vauvert Vauvert 30600 Gard Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:00:00+02:00

2023-04-02T13:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

