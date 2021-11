Paris Le CENTQUATRE-PARIS (104) île de France, Paris ATOTAL – Concert audiovisuel Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

ATOTAL – Concert audiovisuel Le CENTQUATRE-PARIS (104), 27 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 27 novembre 2021

de 21h30 à 22h30

gratuit

Nouveau concert audiovisuel de Franck Vigroux et Antoine Schmitt dans un registre sans doute entrevu par le romancier Philip K. Dick dans l’un de ses univers parallèle. ATOTAL est un spectacle audiovisuel visant à déconstruire pour mieux reconstruire les processus d’imposition de la volonté par la répétition et un synchronisme absolu, pour proposer une ouverture sur une dé-coïncidence peut-être salvatrice. Concerts -> Électronique Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial Paris 75019 Contact : Le CENTQUATRE-PARIS (104) 0153355000 contact@104.fr https://www.104.fr/fiche-evenement/franck-vigroux-antoine-schmitt-atotal.html Concerts -> Électronique Musique

Date complète :

2021-11-27T21:30:00+01:00_2021-11-27T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le CENTQUATRE-PARIS (104) Adresse 5 Rue Curial Ville Paris lieuville Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris