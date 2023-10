SHREDZ ATOMIC’S CAFÉ Nantes, 25 novembre 2023, Nantes.

SHREDZ Samedi 25 novembre, 20h30 ATOMIC’S CAFÉ

Bienvenue dans l’univers déjanté et totalement fou de Shredz le groupe de reprise ultime ! Si vous cherchez une expérience musicale qui vous propulsera dans une machine à remonter le temps tout en vous faisant vibrer d’énergie, vous êtes au bon endroit.

Assistez à un concert de Shredz, et vous serez transporté dans un univers parallèle où le néon clignote et où les guitares électriques rugissent. Préparez-vous à chanter à tue-tête, à danser comme si personne ne vous regardait, et à revivre la magie de votre jeunesse avec ce groupe de reprise aussi fou que déjanté !

ATOMIC’S CAFÉ 6 cours Olivier de Clisson, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0249093244

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00

