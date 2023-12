Il va y avoir du Sport Atomic Cinéma Aubigny-sur-Nère, 19 janvier 2024, Aubigny-sur-Nère.

Aubigny-sur-Nère Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:30:00

fin : 2024-01-19

Au sol, dans les airs ou dans l’eau, à la force des jambes, à bout de bras ou aux commandes d’un bolide, venez assister à une rencontre sportive inattendue sur le terrain des archives filmées de CICLIC..

Au sol, dans les airs ou dans l’eau, à la force des jambes, à bout de bras ou aux commandes d’un bolide, venez assister à une rencontre sportive inattendue sur le terrain des archives filmées de CICLIC.

De la tension, de l’engagement, de la sueur, de la compétition, des moments drôles et insolites ! Le Tour de France et sa rutilante caravane publicitaire, la très disputée coupe de football du District du Loiret, Poulidor et Wolshohl aux prises durant le cyclocross international de Limours, les compétitions de hors-bords et de ski nautique sur le lac d’Eguzon, la périlleuse traversée d’Orléans à la nage, les fameuses courses hippiques d’Aubigny-sur-Nère… et bien d’autres !

Des images inédites portées par une création musicale de Damien Duris et un commentaire « live » des journalistes sportifs Gilles Boizeau et Bruno Mascle !

7 EUR.

Atomic Cinéma

Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-21 par OT SAULDRE ET SOLOGNE