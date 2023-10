L’Atomic Cinéma fête Halloween Atomic Cinéma Aubigny-sur-Nère, 31 octobre 2023, Aubigny-sur-Nère.

Aubigny-sur-Nère,Cher

Pour Halloween, l’Atomic Cinéma propose une journée de projection spéciale avec des propositions pour les petits comme pour les grands..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . 7 EUR.

Atomic Cinéma

Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire



For Halloween, the Atomic Cinéma is offering a special day of screenings for young and old alike.

Con motivo de Halloween, el Atomic Cinéma ofrece una jornada especial de proyecciones para grandes y pequeños.

Zu Halloween bietet das Atomic Cinema einen speziellen Vorführungstag mit Angeboten für Groß und Klein.

