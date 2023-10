Conférence : chute de la météorite de Sologne Atomic Cinéma Aubigny-sur-Nère, 13 octobre 2023, Aubigny-sur-Nère.

Aubigny-sur-Nère,Cher

Suite à la récente chute d’une météorite sur le territoire Sauldre et Sologne, l’Atomic Cinéma d’Aubigny-sur-Nère accueillera la conférence : Chute de la météorite de Sologne.

Atomic Cinéma

Following the recent fall of a meteorite in the Sauldre et Sologne region, the Atomic Cinéma in Aubigny-sur-Nère will host a conference: Chute de la météorite de Sologne (Fall of the Sologne meteorite)

Tras la reciente caída de un meteorito en la región de Sauldre y Sologne, el Atomic Cinéma de Aubigny-sur-Nère acogerá una conferencia sobre la caída del meteorito de Sologne

Nach dem jüngsten Meteoriteneinschlag in der Region Sauldre et Sologne findet im Atomic Cinéma in Aubigny-sur-Nère eine Konferenz statt: Meteoriteneinschlag in der Sologne

