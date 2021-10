Paris Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Atome, matière et magnétisme Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

Atome, matière et magnétisme Les Étincelles du Palais de la découverte, 20 octobre 2021, Paris. Atome, matière et magnétisme

du mercredi 20 octobre au samedi 30 octobre à Les Étincelles du Palais de la découverte

Accessible à partir de 15 ans. Toute matière réagit au champ magnétique en subissant une attraction ou une répulsion. L’objectif de cet exposé est de présenter les différents comportements et d’en expliquer les raisons. Elles s’appuient toujours sur les propriétés des matériaux à l’échelle des électrons. Ferromagnétisme, ferrimagnétisme, paramagnétisme et diamagnétisme sont au programme. 15 ans et + Comment la matière se comporte-t-elle dans un champ magnétique ? Comment les physiciens rendent compte des différents comportements ? Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-20T15:40:00 2021-10-20T16:40:00;2021-10-20T15:40:00 2021-10-20T16:40:00;2021-10-23T14:20:00 2021-10-23T15:20:00;2021-10-23T14:20:00 2021-10-23T15:20:00;2021-10-24T14:20:00 2021-10-24T15:20:00;2021-10-24T14:20:00 2021-10-24T15:20:00;2021-10-26T13:00:00 2021-10-26T14:00:00;2021-10-26T13:00:00 2021-10-26T14:00:00;2021-10-27T13:00:00 2021-10-27T14:00:00;2021-10-27T13:00:00 2021-10-27T14:00:00;2021-10-28T13:00:00 2021-10-28T14:00:00;2021-10-28T13:00:00 2021-10-28T14:00:00;2021-10-30T13:00:00 2021-10-30T14:00:00;2021-10-30T13:00:00 2021-10-30T14:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Les Étincelles du Palais de la découverte Adresse 186 Rue St Charles, 75015 Paris Ville Paris lieuville Les Étincelles du Palais de la découverte Paris