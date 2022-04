ATOM pres. Red Shift w/ Maruwa, Nicola Kazimir, Obsidian & more Longvic, 16 avril 2022, Longvic.

Alors Dijon, on vous a manqué ?

On revient à mille à l’heure le Samedi 16 avril à l’espace Jean Bouhey, salle que l’on porte dans nos cœurs depuis un bon moment déjà…

Pour cette première Red Shift, on reçoit la big boss Maruwa et ses grandes balles hybrides aux goûts de trance, d’electro, de break et de techno. On accueillera aussi Nicola Kazimir, l’ange déchu, pour un closing qui restera dans les esprits pour longtemps…

Du côté homemade, Subsism ouvrira la soirée, suivi de notre duo AD&N, et Obsidian s’occupera du reste, avec un set taillé pour la nuit.

Cet événement signera le retour de nos soirées à Dijon, après deux bien trop longues années d’absence.

Préparez-vous à en prendre plein les yeux, on a mis le paquet pour notre grand retour dans notre chère ville natale.

contact@atom-asso.fr https://soundcloud.com/atomasso

